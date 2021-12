La morte di Bivona in Germania, riesumata la salma ad Adrano. La famiglia: "Non si suicidò"

Domani (28 dicembre) sarà effettuata nell’ospedale Cannizzaro di Catania l’autopsia sulla salma di Anthony Bivona, il ventiquattrenne di Adrano trovato morto il 18 luglio scorso sue scale del suo appartamento a Darmstadt, in Germania. La salma sarà riesumata intorno alle 11 dal cimitero di Adrano, dove è sepolta.

Lo ha reso noto il legale della famiglia del giovane, Francesco Messina, incontrando i giornalisti ad Adrano. Del caso si è anche occupata la trasmissione Le Iene. Per la Polizia tedesca si sarebbe trattato di suicidio. Il legale ha presentato un esposto a nome della famiglie alla Procura di Catania. Del caso si occupano i pm di Roma, competenti per i reati commessi all’estero.

«Finalmente qualcuno dopo l’esposto - ha osservato il legale - ha detto che era necessario effettuare l’esame autoptico che in Germania non era stato fatto. La famiglia ha sottoscritto un esposto perché ritiene che la condizione del suicidio non sia aderente alla verità. L’autopsia ci dirà se abbiamo ragione o no. Aspettiamo l’esame, aspettiamo la verità».

Il caso di Bivona riporta alla mente quello del cameramen palermitano Mario Biondo, che sarebbe morto suicida in Spagna. Una tesi contestata dalla famiglia.

