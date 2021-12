Coronavirus, focolaio ad Adrano e Biancavilla dopo una festa di liceali: famiglie in quarantena

Focolaio ad Adrano e a Biancavilla dopo una festa di liceali avvenuta lo scorso 23 dicembre. La serata è stata organizzata dagli studenti del liceo Scientifico di Adrano in un locale di Catania.

Alcuni genitori raccontano di aver temuto contagi e di aver cercato fino alla fine di dissuadere i ragazzi dall'organizzare la festa ma invano e adesso tante famiglie residenti nei due paesi si trovano in quarantena. Tanta la preoccupazione da parte dei sindaci dei due paesi in provincia di Catania.

"La festa, tenutasi a Catania nei giorni scorsi, dei ragazzi di una scuola attigua al nostro territorio sta facendo aumentare di ora in ora il numero di contagiati anche a Biancavilla - ha scritto il sindaco, Antonio Bonanno -. Il focolaio Covid che ne è derivato costringe i diretti interessati e le loro famiglie a blindarsi in casa e sottoporsi alla quarantena. La scelta scriteriata di organizzare un maxi-assembramento danzante penalizza quanti osservano con scrupolo le regole sanitarie. Mette, inoltre, in difficoltà le strutture sanitarie nei casi che possono rivelarsi più gravi".

"Dalla prossima settimana la Sicilia sarà in zona gialla, auguriamoci di non passare in zona arancione - continua il sindaco di Biancavilla -. Da una parte siamo tutti impegnati a spingere sulla terza dose di vaccino e convincere gli indecisi a sottoporsi alla profilassi anti-virus, dall’altra registriamo il ‘porto franco’ di comportamenti pericolosi per la salute propria e altrui messi in atto da centinaia di giovani. In questo modo rischiamo di portare a lungo sulle nostre spalle il peso di questa emergenza pandemica".

