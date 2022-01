Trentotto anni fa l'omicidio di Pippo Fava: così viene ricordato a Catania

Trentotto anni fa veniva assassinato a Catania Pippo Fava, il giornalista e scrittore, fondatore del mensile «I Siciliani», ucciso in un agguato mafioso la sera del 5 gennaio 1984, dinanzi all’ingresso del teatro Stabile di Catania: era andato a prendere la nipotina che debuttava in teatro in uno spettacolo che lui aveva scritto.

Fava con le sue inchieste antimafia svelò oscuri intrecci politico-mafiosi, denunciando con coraggio il malaffare pagando con la vita il suo impegno antimafia. Per il suo delitto sono stati condannati in via definitiva all’ergastolo il capomafia catanese Benedetto Santapaola e il nipote Aldo Ercolano.

Nella ricorrenza dell’anniversario, su iniziativa della Fondazione Giuseppe Fava, il giornalista e scrittore siciliano viene ricordato oggi con l’assegnazione del Premio nazionale giornalistico a lui intitolato «Nient'altro che la verità. Scritture e immagini contro le mafie».

Al Piccolo Teatro di via Ciccaglione, a Catania, alle 18, dibattito, moderato da Claudio Fava dal titolo «Menzogne d’autore: il giornalismo d’inchiesta tra servizi, silenzi e depistaggi», con Attilio Bolzoni, Tuccio Pappalardo e Paolo Biondani, vincitore dell’edizione 2022 del Premio Fava.

Così come avviene ogni anno, I Siciliani Giovani «decidono di ricordare Giuseppe Fava, nella data della sua uccisione da parte della mafia, il 5 gennaio, lavorando. L’emergenza sanitaria ci impedisce anche quest’anno di tenere un corteo nella città di Catania».

Alle 10,30 assemblea online sul sito www.isiciliani.it, su Facebook e twitch, attraverso la piattaforma zoom, e in presenza al Giardino di Scidà, bene confiscato alla mafia, in via Randazzo 27 a Catania. Al centro «il nostro comune lavoro contro la mafia, come rilanciare la campagna per ottenere il riuso sociale dei soldi dei mafiosi, come proseguire il lavoro di denuncia e di racconto della nostra terra. Ad accompagnarci nella discussione Don Luigi Ciotti».

© Riproduzione riservata