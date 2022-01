Acireale, incidente sulla statale 114: morta una donna di Modena, ferito l'uomo alla guida

Un incidente in provincia di Catania lungo la Strada Statale 114, all’altezza di Acireale, è costato la vita a Cosetta Paltrinieri, 62 anni, originaria di Modena giunta recentemente in Sicilia per trascorrere le vacanze natalizie insieme al compagno 69enne.

Secondo una prima ricostruzione, una Toyota Rav 4 diretta verso il capoluogo etneo si sarebbe andata a schiantare contro il muro. Nell’incidente l’uomo, che si trovava alla guida del mezzo, sarebbe rimasto ferito e successivamente trasportato all’ospedale Policlinico di Catania. Sono intervenuti i carabinieri e gli agenti della polizia municipale.

