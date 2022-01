Catania, trovate tre pistole in un casolare: c'erano pure 65 proiettili

Tre pistole - una Glock semiautomatica calibro 9 x 21 risultata rubata, una semiautomatica Beretta calibro 7,65 e una Benardelli calibro 6,35 - sono state sequestrate insieme con 65 proiettili di vario calibro dai carabinieri del Comando provinciale di Catania in un casolare del quartiere San Giuseppe La Rena. Armi e munizioni erano dentro una busta sotto un tavolo di fortuna costruito con materiali di risulta. Le tre pistole ed i proiettili saranno inviati al Ris di Messina per accertare un loro eventuale utilizzo in fatti delittuosi.

