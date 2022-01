Tenta di soffocare la madre per avere denaro, giovane arrestato a Catania

Un giovane di 28 anni è stato arrestato ieri sera a Catania da carabinieri dopo che ha aggredito a calci e pugni e cercato di soffocare con un cuscino la madre 57enne che non voleva dargli denaro per acquistare droga. Accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, dopo il processo per direttissima è stato rinchiuso nel carcere di Termini Imerese.

A chiedere aiuto al 112 NUE è stata la donna. La donna, da tempo vittima di continue richieste di denaro da parte del figlio, per sfuggirgli si sarebbe chiusa in camera da letto ma il giovane, sfondando la porta con calci e pungi, l’avrebbe ugualmente raggiunta tentando di soffocarla. Riuscita a divincolarsi, sarebbe stata nuovamente afferrata dal figlio, che le avrebbe premuto una mano sulla bocca colpendola anche con un calcio alla schiena. Analoghi episodi di violenza e di minacce si sarebbero verificati in altre occasioni, ma la donna per timore non li avrebbe mai denunciati.

© Riproduzione riservata