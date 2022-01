Due arrestati per l'assalto alla Cgil a Roma: c'è anche il leader catanese di Forza Nuova

Cinque misure cautelari nell’ambito dell’indagine sull'assalto alla Cgil avvenuto a Roma il 9 ottobre scorso. Nel procedimento si ipotizzano i reati di devastazione e saccheggio. In particolare due persone sono finite agli arresti domiciliari e per altre tre è scattato l’obbligo di dimora. Fra le persone finite ai domiciliari c’è Giuseppe Bonanno Conti, il leader catanese di Forza Nuova.

L’uomo, con precedenti specifici, è stato individuato in seguito all’esame ulteriore delle immagini a disposizione della Digos. Insieme a lui ai domiciliari è stato sottoposto, nell’ambito dell’inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto di Roma Michele Prestipino e dal pm Gianfederica Dito, un genovese attivista No Green pass. Le altre misure riguardano due romani incensurati, sottoposti all’obbligo di firma e un bolognese per il quale il gip ha disposto l’obbligo di dimora.

Da quanto emerso dalle indagini, tutti e 5 cinque avrebbero preso parte all’assalto della sede del sindacato.

