Lutto nella diocesi di Acireale, è morto don Nino Merlino

Si è spento oggi in una clinica a Catania all’età di 62 anni don Nino Merlino, sacerdote della diocesi di Acireale e docente di Lettere. L'aggravarsi della malattia lo ha costretto negli ultimi mesi a ritirarsi da ogni attività pastorale, trasformando il suo sacerdozio in un'esemplare testimonianza della croce di Cristo, è scritto in una nota. Le esequie saranno celebrate, nel rispetto delle norme anti-covid, lunedì 24 gennaio alle ore 15.30 nella chiesa San Mauro Abate di Aci Castello, dove sarà allestita in tarda mattinata la camera ardente. I funerali saranno officiati da mons. Antonino Raspanti, vescovo di Acireale. Saranno presenti, inoltre, il Cardinale mons. Paolo Romeo, arcivescovo emerito di Palermo, mons. Giovanni Mammino, vicario generale e l'attuale parroco don Sebastiano Raciti. In questa stessa chiesa egli fu anche battezzato, ordinato presbitero e svolse il ministero di parroco.

Don Merlino, nato ad Aci Castello il 5 marzo del 1959, intraprese la strada dell'insegnamento che non abbandonò quando il 20 luglio del 2001 fu ordinato presbitero da mons. Salvatore Gristina, allora vescovo di Acireale. La sua fu una vocazione adulta e poco prima di diventare sacerdote così diceva: "Desidero consacrarmi per sempre a Dio nel presbiterato a servizio della Chiesa e per la salvezza degli uomini, salire fino in fondo sulla croce del ministero per poter offrire al Padre la mia vita, unito a Gesù e a tutto il popolo di Dio, per diventare insieme a loro Ostia Santa e Corpo del Signore".

Le tappe della sua vita: 20 luglio 2001 - Ordinato presbitero nella parrocchia San Mauro Abate in Aci Castello. 25 luglio 2001 - Vicario parrocchiale della comunità S. Antonio Abate in Aci Sant'Antonio. Dal 7 settembre 2005 al 2021 - Parroco della comunità S. Mauro Abate in Aci Castello. 4 ottobre 2010 - Assistente spirituale "Fratres" Aci Castello. 20 dicembre 2010 - Assistente spirituale Misericordia Aci Castello.

Le esequie saranno trasmesse lunedì 24 gennaio a partire dalle ore 15.15 in diretta su TV Acicastello - canale 272 del digitale terrestre e visibili anche attraverso la pagina facebook https://www.facebook.com/tvacicastello

