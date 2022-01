Scontro frontale fra auto e moto a Tremestieri Etneo, muore un uomo di 35 anni

Tragico incidente stradale nella notte fra il 22 e il 23 gennaio a Tremestieri Etneo. Nell'impatto ha perso la vita un uomo di 35 anni, Orazio Intravaia, che viaggiava a bordo di una moto Honda di grossa cilindrata. Il mezzo, per cause ancora accertare, si è scontrato frontalmente con una Fiat Multipla, che viaggiava nella direzione opposta.

La notizia è stata diffusa dal sindaco della cittadina in provincia di Catania, Santi Rando che ha pubblicato un post sulla sua pagina Facebook.

"Tragico risveglio stamattina per il nostro paese - ha scritto Rando - per la sopraggiunta notizia della morte del giovane centauro Orazio Intravaia, di 35 anni, nostro concittadino, avvenuta ieri notte a causa di un incidente stradale. Uno sconto frontale con un’auto, avvenuto per cause ancora da accertare, ha drammaticamente strappato alla vita il giovane. Ci stringiamo con partecipazione al dolore della famiglia e di tutti gli amici di Orazio".

La notizia ha lasciato sgomenta l'intera comunità di Tremestieri, dove Orazio era molto conosciuto. Il suo nome si aggiunge alle numerose vittime della strada, nell'ultimo mese sono quattro i morti nel Catanese: il 17 gennaio una donna di 33 anni alla guida di un'auto è morta mentre percorreva la strada statale 120 “Dell’Etna e delle Madonie”, all'altezza di Randazzo. La vettura si è scontrata contro un mezzo pesante. Il 7 gennaio lungo la Strada Statale 114, all’altezza di Acireale, un incidente è costato la vita a Cosetta Paltrinieri, 62 anni, originaria di Formigine, in provincia di Modena, in vacanza in Sicilia. Circa due settimane prima, il 22 dicembre, ad Aci Castello, perse la vita un 78enne nello scontro fra tre veicoli sulla strada Nazionale 114, subito dopo la frazione di Cannizzaro.

