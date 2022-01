Calatabiano, ubriaco vuole entrare in sala bingo senza green pass, poi assale i carabinieri: arrestato

I carabinieri della stazione di Calatabiano hanno arrestato nella flagranza di reato un 35enne di nazionalità rumena per resistenza a pubblico ufficiale. Nella notte un residente del corso Sicilia ha segnalato al centralino del 112 la condotta molesta di un uomo apparentemente ubriaco. Immediato l’intervento dei militari che giunti nei pressi di una sala bingo hanno trovato un uomo barcollante ed in evidente stato di ebrezza che, secondo quanto emerso, avrebbe poco prima cercato di entrare nella sala giochi rifiutandosi, alla richiesta dei responsabili, di esibire il green pass previsto per l’accesso al locale. Il 35enne alla vista dei militari, oltre a rifiutarsi di fornire le proprie generalità, ha tentato di colpirli più volte, cercando di divincolarsi fino a quando è stato bloccato. Espletate le formalità di rito e all’esito del rito direttissimo, l'uomo, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

