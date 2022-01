Un 47enne di Niscemi positivo al Covid era in strada a Mazzarrone: denunciato

I carabinieri della compagnia di Caltagirone hanno denunciato un 47enne di Niscemi. L’uomo si trovava a Mazzarrone nonostante fosse positivo al Covid-19 e quindi obbligato a trovarsi in quarantena presso la propria abitazione.

Nell’ambito di altri controlli sull’attuazione delle restrizioni imposte dalla pandemia i carabinieri hanno anche scoperto un caltagironese di 31 anni in giro per il comune di Grammichele sprovvisto della prevista mascherina protettiva, nonostante si trovasse in luogo pubblico. Per lui è scattata una multa.

Nel corso dell’attività, inoltre, i militari hanno svolto verifiche nei confronti di oltre 300 persone e 138 esercizi commerciali, riscontrando il rispetto delle disposizioni vigenti.

