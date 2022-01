Maxi incendio a Catania: distrutti centro scommesse, alcune moto e auto

Maxi incendio la scorsa notte in via Padova, all'angolo con via Aosta, a Catania. Le fiamme sarebbero divampate intorno alle 2.30 da un centro scommesse per poi propagarsi sulla strada e coinvolgere 11 veicoli, tra auto e moto, che sono andati completamente distrutti. A lanciare l'allarme, i residenti che hanno chiamato i vigili del fuoco che sono immediatamente giunti sul posto e hanno domato le fiamme.

Anche il bar vicino ha riportato danni all'ingresso e le vetrate sono state distrutte. Sul posto sono giunti anche gli agenti di polizia che hanno immediatamente iniziato le indagini per capire le cause e la natura dell'incendio. Il centro scommesse da dove sarebbero scaturite le fiamme sembra che non esercitasse più l'attività.

