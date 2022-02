Botte alla madre per avere soldi, arrestato a Mascalucia

Un giovane di 21 anni è stato arrestato dai carabinieri a Mascalucia (Catania) dopo che aveva aggredito la madre che si era rifiutata di dargli 100 euro sospettando che servissero per acquistare droga o per scommesse. Accusato di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali ed estorsione, è stato allontanato dalla casa familiare ed ha il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. La donna ha riferito che il figlio, i cui comportamenti violenti erano già stati denunciati in passato, l’aveva colpita con un calcio ed un pugno e le aveva tirato contro una lampada dopo aver danneggiato i mobili alla presenza della figlia e di un suo conoscente.

© Riproduzione riservata