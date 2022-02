Stava rubando alcune auto su commissione in un centro commerciale, un arresto a Catania

I carabinieri hanno arrestato a Catania un 39enne anni che, con un complice, stava rubando alcune auto su commissione nel parcheggio di un centro commerciale della città. Alla guida di un Fiat Fiorino, è stato bloccato al culmine di un inseguimento tra le vetture parcheggiate. E’ accusato di furto aggravato in concorso e resistenza a pubblico ufficiale. Il complice è riuscito a far perdere le tracce. I militari dell’Arma sono intervenuti dopo l’allarme lanciato dagli addetti alla sicurezza che, dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza, hanno riconosciuto il furgone, che era stato già notato in passato aggirarsi tra le autovetture in sosta. Nel veicolo i militari hanno trovato una lista di automobili da rubare, precise richieste con marca, modello, cilindrata e anno di immatricolazione. In un primo momento è stato sottoposto agli arresti domiciliari su disposizione dell’autorità giudiziaria, ma dopo l’udienza di convalida il Gip, con un’ordinanza, ne ha disposto il trasferimento in carcere.

