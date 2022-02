Forza 5 minicar per svaligiarle a Catania, arrestato

La Polizia di Stato ha arrestato a Catania un giovane di 28 anni accusato di aver nel giro di pochi minuti forzato le portiere di 5 minicar parcheggiate in piazza Europa e di essersi appropriato di effetti personali. E’ accusato di furto aggravato. L’arrestato su disposizione del pm di turno è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima.

Il 28enne è stato sorpreso dagli agenti a rovistare in un veicolo appena forzato. Agli agenti si sono poi presentati una minorenne alla quale era stata forzata la minicar parcheggiata nei paraggi e che l’autore aveva asportato alcune monetine dal vano porta oggetti vicino al cambio. Anche due sue amiche che avevano le minicar parcheggiate nelle vicinanze hanno riferito di aver trovato le loro vetture con gli sportelli divelti

