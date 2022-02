È morto a Catania Giacomo Tamburino: una vita fra medicina, Università e impegno sociale

È morto a 96 anni il professore Giacomo Tamburino, medico, ricercatore e docente universitario di Catania molto noto anche per il suo impegno sociale. Laureato nella sua città, aveva poi perfezionato la propria formazione alla Sapienza di Catania e al National Institute for Medical Research di Londra.

Nell'Università, a cui ha dedicato tutta la vita, era entrato alla fine degli anni Cinquanta e da professore ordinario ha diretto nell'università di Catania l'istituto di Semeiotica medica e poi di Patologia medica e di Clinica medica, ininterrottamente fra il 1972 e il 1998.

È stato titolare di una Unità Operativa del Consiglio Nazionale delle Ricerche per l'Arteriopatia cronica obliterante e per l'Ipertensione. Fu anche consigliere della Società Italiana di Medicina Interna e per due volte di quella di Patologia Vascolare, di cui è stato presidente della sezione siciliana per il triennio 1978-81 e in sede nazionale per il triennio 1994-1996.

Nella vita sociale, fin da giovane frequenta gli ambienti cattolici, vicino ai gesuiti prima, quindi come dirigente nella FUCI e negli organismi rappresentativi universitari. Dal 1960 al 1970 presiede la Giunta di Azione Cattolica nell'Arcidiocesi di Catania e come tale fa parte del comitato promotore nel 1968 della XXXIX Settimana

