Catania, i devoti scrivono al Papa: interceda per far uscire Sant'Agata in processione ad agosto

«Ci aiuti Lei, Santità, ad amplificare le nostre voci e a preservare le tradizioni che ci rendono vivi. Da figli chiediamo la Sua eterna benedizione e la Sua intercessione affinché per i festeggiamenti agatini del 17 agosto, giorno della traslazione delle reliquie da Costantinopoli a Catania, la Santa Agata possa uscire dalla Sua cameretta e salutare e riabbracciare il popolo catanese». E’ l’appello che in una lettera rivolgono al Santo Padre i rappresentanti delle sette associazioni dei cerei delle festività agatine di Catania che si firmano "Il popolo dei devoti di Sant’Agata". . La festa di Sant’Agata, una delle più grandi al mondo, per il secondo anno consecutivo è saltata a causa della Pandemia. I fedeli, che si dicono «prostrati da due anni di tribolazione e malattia», si aspettavano di «rivedere il volto» di Sant’Agata quest’anno «ma le autorità e il clero locale -. sottolineano» - hanno disatteso le nostre preghiere. “Inascoltati dalle autorità locali - aggiungono in una nota - adesso rivolgiamo il nostro appello al Santo Padre così da intercedere, anche con le Sue preghiere, perché possa illuminare e infondere coraggio a coloro che hanno in mano le sorti dei festeggiamenti agatini. Sperando che almeno ad agosto, se non prima, la Santa Agata possa ritornare fra i Suoi fedeli».

