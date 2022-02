Catania: gli chiedono il green pass, spacca una vetrina e minaccia il proprietario del locale

È entrato in un negozio di Catania e subito è stato invitato ad esibire il green pass, così come previsto dalla legge. L'uomo, un 32enne di origini marocchine, però, invece di soddisfare la lecita richiesta è andato immediatamente in escandenze: ha colpito con calci una vetrina, spaccandola, e ha minacciato il titolare del locale con un coccio di bottiglia di vetro. Il fatto è avvenuto ieri sera, all'interno di un locale di piazza Papa Giovanni XXIII. Momenti di tensione e agitazione: è stata immediatamente allertata la polizia che, giunta sul posto, ha cercato di calmare l'uomo che era ancora in preda all'ira.

Dopo averlo fermato, il 32enne è stato portato in questura: si tratta di un senza fissa dimora. È scattata la denuncia per minacce e danneggiamento ed è stato trattenuto a disposizione dell’ufficio immigrazione per accertamenti sulla sua posizione sul territorio nazionale.

