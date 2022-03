Aci Catena, tra le case in costruzione trovate 4 pistole, munizioni e droga

Un ingente quantitativo di armi e droga è stato scoperto dai carabinieri in un cantiere edile di Aci Catena (Catania) sospeso a causa di una procedura fallimentare.

I militari hanno ispezionato i nove appartamenti in costruzione trovando nascoste in alcune intercapedini quattro pistole: una Smith&Wesson calibro 32 a tamburo, una Browning calibro 7,65 ed una Beretta calibro 7,65 - tutte e tre con la matricola cancellata - una Beretta calibro 7,65 con il numero di matricola, risultata rubata nel 2011 a Riposto, quattro caricatori, un ingente numero di proiettili calibro 7,65. Trovata anche della droga: due chili di marijuana, quasi mezzo chilogrammo di cocaina, 550 grammi di un’altra sostanza verosimilmente utilizzata per tagliare la droga, insieme a quattro bilancini di precisione, materiale per il confezionamento, tre paia di guanti e quattro passamontagna.

I militari erano intervenuti già una prima volta nel cantiere in seguito ad una segnalazione su alcuni uomini che erano stati avvistati mentre entravano. I carabinieri avevano bloccato nove persone poi risultate essere incaricate dello smontaggio di una gru. Il ritrovamento delle armi è della droga è avvenuto in un successivo sopralluogo. Le armi saranno sottoposte ad esami nel Ris di Messina. Le sostanze stupefacenti saranno destinate ad esami qualitativi di laboratorio.

