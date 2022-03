La marijuana nascosta nella cucina dell’azienda agricola a Granieri: denunciato 32enne

I carabinieri di Granieri hanno arrestato un 32enne di Caltagirone per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, in una contrada del Comune di Granieri, sono andati a controllare l’azienda agricola di cui è socio il 32enne, il quale, alla vista dei carabinieri, dopo iniziali tentennamenti, ha prelevato da un pensile e consegnato spontaneamente un barattolo di tabacco marca Winston contenente 70 cime di infiorescenze di marijuana del peso complessivo di 38 grammi, riferendo altresì di non averne altra.

A quel punto è entrato in azione Zero, cane del nucleo cinofilo dei carabinieri, che ha fiutato la droga in un altro pensile, al cui interno è stato rinvenuto un altro barattolo di tabacco contenente altri 3,8 grammi di marijuana. C'erano pure un bilancino di precisione e altro materiale idoneo al confezionamento.

