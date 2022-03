San Pietro Clarenza, deteneva illegalmente tartarughe in via di estinzione: denunciato

I carabinieri di Camporotondo Etneo, assieme al Nucleo radiomobile di Gravina di Catania e al Nucleo cinofilo di Nicolosi, hanno denunciato un 29enne di Misterbianco per detenzione di esemplari di animali rientranti nella categoria delle specie protette e in via di estinzione senza la prescritta documentazione.

Il controllo è stato effettuato in territorio di San Pietro Clarenza, presso l’abitazione di alcuni familiari del giovane che lo stavano ospitando temporaneamente. L’ispezione ha consentito ai carabinieri di rinvenire all’interno di un locale adibito a deposito una gabbia per animali con 10 tartarughe di terra della specie Testudo Hermanni di diverse dimensioni. Il 29enne ha riferito ai militari di essere proprietario degli animali sostenendo, peraltro, di possedere la relativa documentazione comprovante la regolare detenzione. Ma invitato a presentarsi in caserma per esibire la documentazione, ha successivamente comunicato di non essere in realtà in possesso di alcun documento.

Gli esemplari di tartaruga rinvenuti, di cui una è stata trovata deceduta, sono stati affidati alle cure di una incaricata dell’Ente nazionale per la protezione degli animali di Catania.

