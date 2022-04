Operai in nero e senza green pass in un cantiere, stop ai lavori e maxi-multa a Misterbianco

Carabinieri di Catania hanno comminato sanzioni per 20.500 euro al titolare di una ditta d’impianti tecnologici che operava in un cantiere di Misterbianco per violazione delle norme sulla sicurezza e per la presenza di cinque lavoratori in ‘nerò. Militari dell’Arma hanno anche disposto la sospensione dell’attività imprenditoriale e recuperato 3.000 euro di oneri contributivi ed assicurativi. Durante gli accertamenti sono stati anche sanzionati tre dei cinque lavoratori presenti nel cantiere perché sprovvisti della certificazione anti Covid. I controlli sono stati eseguiti da carabinieri della compagnia Fontanarossa, del Nucleo ispettorato del lavoro e del Reggimento Sicilia.

© Riproduzione riservata