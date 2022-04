Incidente tra uno scooter e un furgone a Riposto: muore un giarrese di 29 anni

Vittima di un incidente automobilistico, il 29enne Alaeddine Oueslati, di origine tunisina ma giarrese di nascita, è morto sul colpo intorno alle 6,30 di oggi (domenica 10 aprile), all’incrocio tra via Roma e corso Italia a Riposto.

Un furgone Fiat Doblo si è scontrato con uno scooter, un Sh 300, condotto dal 29enne. Le cause e la dinamica dell'incidente sono ancora in fase di accertamento. Dopo il forte impatto il giovane avrebbe fatto un volo di un paio di metri schiantandosi sul selciato. Sembra che non indossasse il casco.

Gi operatori del 118 intervenuti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. I rilievi di rito necessari per la ricostruzione della dinamica dell'incidente sono eseguiti da carabinieri.

