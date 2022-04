Università di Catania, inaugurate tre aule eco-sostenibili da 150 posti

Tre nuove aule eco-sostenibili da 150 posti complete di tutti i comfort dedicate interamente agli studenti dell’ateneo catanese. Sono state inaugurate stamattina, nello spazio adiacente alla Torre Biologica (ingresso da via Santa Sofia 89), dal rettore Francesco Priolo e dal direttore generale Giovanni La Via dell’Università di Catania alla presenza del professor Salvatore Salomone, direttore del Dipartimento di Scienze biomediche e biotecnologie – Biometec, del responsabile del Coordinamento delle attività e servizi dei Poli d’ateneo Piergiorgio Ricci, dei progettisti Sebastiano Pulvirenti e Barbara Carfì e di numerosi studenti.«L’inaugurazione di nuove aule studio è un ulteriore segnale di questa governance che pone gli studenti “al centro” dell’Università di Catania – ha detto il rettore Francesco Priolo -. Aprire nuovi spazi per gli studenti ci riempie d’orgoglio e rappresenta un altro passo di quel percorso difficile, ma che nonostante i tempi e le risorse a disposizione, questo Ateneo ha intrapreso in questi ultimi anni e che stiamo portando avanti. Offrire nuovi servizi agli studenti significa migliorare la qualità della didattica e della ricerca».

Le nuove aule, disposte secondo tre blocchi, interconnessi dal pergolato esterno, possono ospitare nel complesso fino a 150 posti studio.Una struttura “eco-sostenibile” grazie all’utilizzo di particolari materiali ad alte prestazioni in termini di isolamento termico. Ciascuna aula, la cui struttura portante è in acciaio e con pareti di diversa colorazione, presenta numerose vetrate che, grazie al pergolato, danno la percezione di sentirsi in un unico ambiente. Ogni aula è predisposta per il wi-fi e ciascun tavolo studio è accessoriato di top access con prese elettriche per pc, tablet e cellulare. Non mancano poi piccoli spazi relax composti da tavolinetto con poltroncine. All’esterno delle aule, all’ombra del pergolato, sono state installate delle panchine e cestini per la raccolta differenziata accessoriati di posacenere.Sempre stamattina sono state riaperte agli studenti le aule studio dell’Edificio della Didattica alla Cittadella universitaria.

© Riproduzione riservata