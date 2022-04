Aci Catena, discoteca abusiva in un pub: chiuso il locale, interrotta la serata

Un pub di Aci Catena (Catania) è stato chiuso la notte scorsa dalla polizia di Stato, che ha inoltre denunciato il responsabile per aver trasformato l'attività di pub in un esercizio pubblico di discoteca senza aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza della sala adibita al ballo.

Lo stesso è stato anche multato perché senza licenza per trattenimenti danzanti e perché consentiva al proprio personale di somministrare bevande senza mascherine di protezione. Gli agenti hanno inoltre interrotto la serata danzante e fatto uscire per motivi di sicurezza circa 250 avventori. I locali della discoteca abusiva sono stati sequestrati. I poliziotti hanno anche rilevato le precarie condizioni del tetto, che era in parte puntellato.

