Catania, bloccato mentre ruba i pezzi di un ponteggio a Picanello: arrestato

I carabinieri hanno arrestato a Catania un 27enne che si era impadronito dei componenti di un ponteggio di un cantiere edile del quartiere di Picanello. È accusato di furto aggravato.

I militari sono intervenuti in seguito ad una telefonata al 112 da parte di un passante ed hanno bloccato il giovane in via Lo Vecchio, mentre tentava di entrare in un appartamento dopo essere sceso da un’auto. Durante il processo per direttissima l’autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto del 27enne, che è stato sottoposto all’obbligo di dimora nel comune di residenza e a quello di presentazione alla polizia giudiziaria.

© Riproduzione riservata