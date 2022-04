Catania, il Comune tranquillizza i residenti: «I due alberi resteranno in largo Pascoli»

L’amministrazione comunale di Catania ha diffuso una nota per rassicurare gli abitanti di largo Pascoli: non è in programma l'abbattimento di due alberi collocati all’interno di un’area privata adibita all’esercizio di rivendita di carburante. «I provvedimenti rilasciati nei giorni scorsi dagli uffici comunali - spiega l'amministrazione - sono riferiti esclusivamente alla potatura delle chiome degli alberi, per garantire la sicurezza dei pedoni e consentire la sostituzione di nuovi e più sicuri impianti di serbatoi, senza alcun allargamento degli spazi attualmente occupati».

La potatura dei due arbusti verrà effettuata direttamente dai titolari del distributore di carburante con l’impiego temporaneo di una gru e la verifica dei tecnici comunali.

