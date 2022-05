Controlli a Maniace, trovati un coltello e una mazza da baseball in alluminio: due denunciati

Raffica di controlli dei carabinieri a Maniace, in provincia di Catania. Numerosi i posti di blocco in centro e nelle strade d'accesso, che hanno consentito l’identificazione di 30 persone ed il controllo di 24 veicoli con la contestazione agli automobilisti di infrazioni al codice della strada.

Nel corso dell’attività, tra l’altro, alcuni controlli dinamici effettuati in corso Maniace hanno consentito di denunciare un 33enne di Bronte per porto d’armi od oggetti atti ad offendere: alla guida della propria autovettura, è stato trovato in possesso di un coltello di genere vietato nonché di una dose di marijuana, motivo questo per il quale è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti. Analogamente un altro brontese 20enne è stato deferito all’autorità giudiziaria perché all’interno dell’abitacolo dell’auto trasportava una mazza da baseball in alluminio della lunghezza di circa 80 centimetri.

