Scontro tra due moto a Giarre: muore un 55enne, ferito un 27enne

Ancora una vittima delle strade in Sicilia. Un incidente tra due moto si è verificato nella tarda serata di venerdì in via Finocchiaro Aprile, a Giarre. La vittima è Salvatore Arcidiacono, 55enne di Mascali, mentre un altro centauro, 27enne, è rimasto ferito.

Secondo una prima ricostruzione il 55enne si stava immettendo nella corsia di marcia in direzione di Mascali quando è sopraggiunta la moto guidata dal 27enne. L'impatto è stato talmente violento che i sanitari giunti sul posto non hanno potuto fare altro che accertare il decesso: i traumi riportati, infatti, hanno reso vano il tentativo di soccorso dei sanitari.

Il 27enne rimasto ferito è stato condotto invece dal 118 all’ospedale di Acireale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Giarre che hanno compiuto tutti i rilievi del caso.

