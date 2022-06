Morto in un incidente in tangenziale: l'ultimo saluto di Catania a Francesco Loria

Catania piange un'altra vittima della strada. Oggi, 6 giugno, darà il suo addio a Francesco Loria, il 26enne morto nella notte tra sabato e domenica in un incidente sulla tangenziale.

I funerali si svolgeranno alle 16.30 presso la chiesa di San Pio X a Nesima. Il giovane era in sella a una moto insieme a un uomo di 34 anni, rimasto ferito e attualmente ricoverato all’ospedale San Marco. Per cause ancora da accertare, il mezzo si è schiantato contro il guardrail, un impatto che non ha dato scampo a Loria.

La notizia è stata resa nota attraverso i social da Pietro Crisafulli, presidente di Sicilia Risvegli e Vittime della Strada e referente dell'associazione unitaria familiari Vittime della Strada ODV, che conosceva la vittima. “Esprimo una profonda preoccupazione per quello che sta accadendo in questo periodo - dice Crisafulli -. Sono profondamente addolorato di quanto accaduto, mi riporta in mente mio figlio Mimmo di 25 anni papà di 2 bambini ucciso a Catania il 6 marzo 2017 ed in cui non abbiamo avuto giustizia. Da oggi i familiari stanno vivendo il mio stesso ergastolo di dolore. In Sicilia in questi giorni si stanno registrando molte morti sull’asfalto. Non è ancora chiara la dinamica del sinistro".

© Riproduzione riservata