Tremestieri Etneo, scoperto due volte a rubare catalizzatori dalle auto: denunciato

I carabinieri della stazione di Tremestieri Etneo hanno denunciato un catanese di 46 anni gravemente indiziato di furto aggravato e inosservanza dei provvedimenti dell’autorità.

Nei giorni scorsi un militare libero dal servizio ha segnalato la targa di un veicolo con il quale due uomini si erano allontanati, dopo aver asportato il catalizzatore ad una vettura in sosta nel parcheggio di un supermercato della zona, mediante l’uso di una smerigliatrice, e che non era riuscito a bloccare sul momento. La conseguente indagine conclusa in breve tempo, ha permesso di acquisire elementi in ordine alla responsabilità dell’uomo, tra l’altro già deferito per un’analoga vicenda, ed accertare che lo stesso, per poter compiere l’incursione nel parcheggio, aveva sconfinato dal Comune ove doveva permanere poiché sottoposto all’obbligo di dimora per un’ulteriore vicenda giudiziaria.

© Riproduzione riservata