Movida, raffica di controlli a Biancavilla: 19 mila euro di multe agli automobilisti

Contestazioni per un ammontare di circa 19 mila euro sono state elevate dai carabinieri lo scorso fine settimana durante controlli nelle zone della movida di Biancavilla sul rispetto delle norme del codice della strada.

Otto giovani inoltre sono stati segnalati come assuntori alla Prefettura perché trovati in possesso di modiche quantità di cocaina, crack e marijuana. Ottanta le persone identificate e 60 i veicoli controllati I militari hanno dislocato diversi posti di controllo con l'impiego di pattuglie che hanno consentito di identificare oltre 80 persone e sottoporre a verifica 60 veicoli. Le contestazioni sono scattate per guida sotto l’effetto dell’alcol, mancata copertura assicurativa e mancato utilizzo delle cinture di sicurezza. Sequestro e fermo amministrativo inoltre per due veicoli e ritiro dei documenti di guida per due automobilisti.

