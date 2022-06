Caltagirone, chiuse 4 case di prostituzione: arresti e sequestri patrimoniali

Un gruppo criminale avrebbe sfruttato la prostituzione di giovane donne, prevalentemente straniere: è stato sgominato dalla polizia, che sta eseguendo un’ordinanza cautelare emessa dal gip di Caltagirone su richiesta della Procura. Sono otto le misure eseguite nell’ambito dell’operazione contro il favoreggiamento e lo sfruttamento della prostituzione.

Secondo l’accusa, il gruppo avrebbe avuto ramificazioni anche in altre regioni italiane. L'operazione, denominata Sex indoor, ha portato anche alla chiusura di quattro case in cui si esercitava la prostituzione e bloccato un giro d’affari illegale stimato dagli investigatori in circa 130 mila euro l’anno.

Il provvedimento del gip dispone misure cautelari detentive e il sequestro preventivo di risorse finanziarie e patrimoniali. L'operazione è stata eseguita da personale del commissariato di Caltagirone con l’ausilio delle squadre mobili di Catania e Agrigento, del reparto Prevenzione crimine Sicilia Orientale e delle unità cinofile della Questura di Catania.

