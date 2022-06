Un 65enne è stato ferito con colpi di arma da fuoco a una gamba nel popoloso rione di Librino a Catania. L’uomo è stato ricoverato in codice rosso nell’ospedale San Marco, ma non è considerato in pericolo di vita. L’episodio potrebbe essere collegato a liti tra vicini. Indaga la squadra mobile della Questura coordinata dalla Procura.

