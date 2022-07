Catania, 4 esercizi commerciali multati per vendita di bevande alcoliche dopo le 22

Quattro esercizi commerciali di vicinato sono stati verbalizzati a Catania dalla polizia municipale per la vendita di bevande alcoliche dopo le 22, limite orario disposto dall’ordinanza del sindaco numero 6 del 23 marzo scorso. In dettaglio, sono stati multati due negozi in Piazza Turi Ferro, uno in viale Regina Margherita e un altro in piazza Stesicoro.

Il Comando della polizia locale di Piazza Spedini ha reso noto, infine, che lunedì 11 e martedì 12 luglio sospende il ricevimento al pubblico per il concomitante svolgimento dei concerti di Ultimo allo Stadio Massimino, che comportano la chiusura al traffico veicolare di ampie zone vicine di Cibali, nelle giornate di svolgimento dei due eventi.

