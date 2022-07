Cantiere con ponteggi non idonei a Misterbianco: sospesa l’attività, denunciato il titolare

Nell’ambito dei controlli straordinari nel settore edile disposti dal Comando generale i carabinieri della compagnia di Catania Fontanarossa, con i colleghi del Nucleo ispettorato del lavoro di Catania, hanno controllato alcuni cantieri.

A Misterbianco è stata controllata l'attività di un cantiere incaricato della ristrutturazione di uno stabile adibito a civili abitazioni. Dopo i controlli, è stato denunciato un 60enne catanese, titolare della ditta operante, per avere omesso di provvedere alla formazione dei lavoratori e alla sorveglianza sanitaria degli stessi. È stata rilevata l’installazione di ponteggi non idonei in quanto privi dei requisiti richiesti ed è scattata per il 60enne anche la maxi sanzione di 7.200 euro per avere impiegato due lavoratori in nero e per aver omesso la preventiva comunicazione del rapporto di lavoro. Nei confronti del titolare della ditta è stato anche adottato il provvedimento di sospensione dell’attività.

