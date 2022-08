Provincia di Catania in fiamme, incendio anche nella pineta della Plaja

Brucia la provincia di Catania. Oggi i vigili del fuoco hanno portato a termine 32 interventi, 23 dei quali hanno riguardato incendi di sterpaglie e vegetazione.

Nel corso del pomeriggio in azione, per alcuni alberi andati a fuoco, in viale Kennedy, zona Plaja lato nord. Coinvolto anche lo stesso boschetto della Plaja. Sul posto impegnate diverse squadre del comando provinciale dei vigili del fuoco di Catania, in particolare, la squadra boschiva Oasi, la squadra Boschiva ed il Distaccamento cittadino Sud. Presenti anche la Forestale, due squadre della Protezione Civile ed un'autobotte del Comune.

Sono andati bruciati circa 5000 metri quadrati di vegetazione, costituita da canneti, roveti ed alberi di pino. L'attacco contemporaneo dell'incendio su più fronti, ha scongiurato il propagarsi delle fiamme e ulteriori danni.

Altri interventi sulla SS288, nella zona di Paternò, a San Michele di Ganzaria, a Mascalucia e a Santa Venerina.

