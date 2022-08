Forte temporale nel Catanese: allagamenti a Giarre, Santa Venerina ed Acireale

Un forte temporale si è abbattuto questo pomeriggio nel Catanese, con pioggia e forte vento anche nel capoluogo etneo. I vigili del fuoco sono entrati in azione per interventi di svuotamento di aree allagate a Santa Venerina, Giarre, Zafferana Etnea e Acireale.

Il temporale è stato breve ma molto intenso. Un acquazzone violento e l'acqua si è riversata abbondante riempiendo le strade. Nella zona di Viagrande c'è stata anche un po' di grandine. In alcuni tratti le caditoie ostruite dalle foglie non hanno permesso il defluire della pioggia, che ha quindi trasformato le vie di collegamento in fiumi. Strade allagate anche a San Giovanni La Punta.

