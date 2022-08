Santa Maria di Licodia, incendio distrugge auto in sosta sulla strada statale 121

Un'automobile ha preso fuoco intorno alle 5.30 di questa mattina (venerdì 26 agosto) su un tratto della strada statale 121 tra gli svincoli di Santa Maria di Licodia e Biancavilla, nel territorio della provincia di Catania.

Per cause ancora da accertare un Suv in sosta all'interno di una piazzola ha preso fuoco. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco che hanno lavorato per spegnere il rogo che ha avvolto e distutto completamente il veicolo in sosta.

Sono in corso le indagini da parte delle forze dell'ordine per chiarire la natura dell'incendio che ha coinvolto il veicolo. Da una prima analisi sembra si tratti di un guasto meccanico.

