Tragedia sulle strade, moto contro auto nel Catanese: muore giovane cuoco

Ancora una tragedia sulle strade siciliane. Giovanni Catanzaro, cuoco 25enne originario di Giarre e residente a Riposto, è morto in un incidente stradale. Era in sella alla sua moto, una Honda Hornet, e stava percorrendo, poco prima dell'1.30, lla strada che da Giarre porta a Santa Venerina. Lì si sarebbe scontrato con una Citroen C3 con a bordo 4 giovani di Zafferana Etnea che viaggiava in direzione Giarre.

Lo scontro è stato frontale e nell'impatto il giovane, che lavorava all'estero, in Olanda come cuoco e che dall’inizio dell’estate era in vacanza a Giarre dai propri familiari, è stato disarcionato dalla moto.

Sul posto sono giunti i soccorritori del 118 che hanno accertato il decesso del 25enne e i carabinieri del Norm di Giarre e della Stazione di Santa Venerina che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per accertare la dinamica dell'incidente.

