Sorpreso con quasi 800 chili di uva rubata: arrestato catanese

Un uomo di 31 anni è stato arrestato la notte scorsa per furto aggravato dai carabinieri a Licodia Eubea (Catania) perché sorpreso a trasportare a bordo di un’auto 794 chili di uva che era stata rubata. L’uomo, originario di Catania, è stato fermato per un controllo mentre viaggiava lungo la SS 514 in direzione del capoluogo etneo a bordo di una Ford Focus.

L’uva, che presentava recenti segni di taglio all’altezza del gambo, era nascosta da un telo di colore verde. Il 31enne è stato trovato anche in possesso di una forbice per la potatura ben affilata, di un gancio traino e di una torcia a led. L'intero carico di uva, della qualità Red Globe e Italia, che i militari hanno conservato in condizioni tali da non accelerare il processo di deperimento, è stato riconsegnato al legittimo proprietario.

Il gip, dopo aver convalidato l’arresto, ha applicato nei confronti del 31enne le misure cautelari dell’obbligo di dimora a Catania e l’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.

