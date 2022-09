Acireale: addio a don Rosario Guarrera, parroco delle comunità di Pennisi e Fiandaca

La comunità di Acireale è a lutto per la morte di don Rosario Guarrera, già parroco delle comunità parrocchiali di Pennisi e Fiandaca, scomparso all'età di 84 anni. Guarrera, punto di riferimento delle frazioni del comune in provincia di Catania, lascia un caro ricordo tra i numerosi fedeli.

"Oggi (sabato 10 settembre) è venuto a mancare all'età di 84 anni don Rosario Guarrera, già parroco delle comunità parrocchiali di Pennisi e Fiandaca - si legge in un post pubblicato sulla pagina Facebook della Diocesi di Acireale - . Il Signore lo accolga tra il regno dei beati".

Numerosi i messaggi di cordoglio per la morte di don Guarrera. "Ora è vicino a Gesù - si legge in uno dei messaggi. Grazie padre Rosario per tutto quello che ha fatto per noi". E ancora: "Mi dispiace tantissimo. Bravissima persona e buon sacerdote. Riposi in pace", "Riposa in pace, caro padre Rosario. Sempre sorridente e accogliente". Ancora da stabilire il giorno dei funerali.

