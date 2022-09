Misterbianco, rubano nella loro ex scuola: denunciati un diciottenne e tre minorenni

I carabinieri della tenenza di Misterbianco hanno denunciato un 18enne e tre minorenni tutti per il reato di tentato furto aggravato in concorso. I militari sono intervenuti nella nottata all’interno dell’Istituto scolastico Aristide Gabelli, a seguito di una segnalazione al 112, Numero unico di emergenza, per movimenti sospetti di persone all’interno dell’edificio.

Arrivati presso l’istituto scolastico, i carabinieri hanno effettivamente sorpreso quattro giovani all’interno dell’edificio, riuscendo subito a bloccare il 18enne, mentre, gli altri si sono dati ad una precipitosa fuga. I quattro, la cui azione criminosa è stata interrotta, dopo essersi introdotti all’interno dell’aula multimediale, danneggiando due porte di emergenza, stavano portando via webcam e lavagne multimediali interattive. Alla vista dei militari, hanno abbandonato tutto il materiale tecnologico uscendo rocambolescamente dall’istituto. I carabinieri sono riusciti a rintracciare in brevissimo tempo gli altri tre componenti del gruppo tutti minorenni che, come il maggiorenne, avevano frequentato l’istituto Gabelli qualche anno prima e pertanto conoscevano bene la disposizione dei locali interni della scuola.

