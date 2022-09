Incidente stradale a Catania, a Librino morti due giovani in sella ad una moto

Un incidente stradale avvenuto nelle prime ore del mattino nel quartiere catanese di Librino ha provocato la morte di due giovani di 29 e 20 anni. Secondo le prime informazioni la moto in sella alla quale c'erano i due giovani avrebbe molto probabilmente perso il controllo in viale Nitta, in prossimità di una rotonda. Il mezzo a due ruote avrebbe finito la propria corsa su un selciato.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno prestato il primo soccorso ai due uomini ma le ferite riportate da entrambi nella caduta si sono rivelate fatali. I vigili urbani del comando di Catania hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.

Un altro incidente stradale nella notte è costato la vita lo scorso 21 agosto ad una ragazza, morta in viale Africa, nei pressi delle Ciminiere. La vittima era in un’auto il cui conducente è stato condotto d’urgenza all’ospedale Garibaldi. Ferito anche il conducente dell’altra vettura coinvolta nell’impatto: è stato trasportato all'ospedale Cannizzaro e, dopo essere stato visitato al Trauma center, è stato dimesso: nello scontro ha riportato lievi ferite alle gambe.

