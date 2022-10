Gregge di pecore sulla Catania-Messina, traffico rallentato al casello di Acireale

Le pecore invadono l'autostrada e il traffico va in tilt. È accaduto sulla Catania-Messina dove decine di pecore stavano tranquillamente pascolando come se nulla fosse sulla corsia di emergenza della A18, in un tratto non distante dallo svincolo di Acireale, in direzione di Messina.

Per liberare la strada è stato necessario l'intervento della polizia stradale e consentire alle auto di proseguire la marcia in tutta sicurezza.

Il traffico ha subito dei rallentamenti sia per i curiosi che rallentavano la marcia, increduli davanti allo spettacolo che si trovavano davanti, sia per via del pericolo legato ad una situazione del genere.

Una scena surreale ma non unica. Nel gennaio scorso, sempre in autostrada ma in quel caso sulla Messina-Palermo, decine di pecore furono avvistate intente a pascolare sul ciglio della corsia autostradale nei pressi dello svincolo di Rometta, poco prima dell'area di sosta di Ortoliuzzo, in direzione Messina. Anche in quel caso necessario l'intervento di personale della polizia stradale per liberare la carreggiata dal pascolo.

