Dopo lo stop per il Covid, riapre il lactarium del Policlinico di Catania

Riapre a Catania dopo la chiusura forzata a causa della pandemia il Lactarium, uno degli ambulatori dedicati alle neomamme nell’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico ‘G. Rodolico-San Marcò diretta da Gaetano Sirna. A renderlo noto è la stessa Azienda aggiungendo che la notizia è stata accolta con entusiasmo dalle donne che in questi ultimi due anni avevano subito non pochi disagi, dovendo trasportare il latte materno destinato ai propri bimbi ricoverati nell’Unità di Terapia Intensiva Neonatale da casa all’ospedale per consegnarlo al personale sanitario con tutte le difficoltà legate a orari e precauzioni. Le mamme hanno così nuovamente la possibilità di appartarsi in tutta tranquillità per estrarre dal seno e conservare il latte, utilizzando i dispositivi messi a disposizione dall’azienda ospedaliero universitaria senza essere disturbate e nella totale privacy. Il Lactarium è aperto tutti i giorni, comprese le domeniche e i festivi, dalle 11 alle 12. Dalle ore 13, a seconda delle situazioni, le mamme hanno la possibilità di allattare direttamente il proprio bimbo nella zona della Canguroterapia, all’interno dell’Utin.La riapertura rientra nell’ambito delle iniziative della settimana per l’allattamento materno, celebrata ogni anno a livello mondiale dall’1 al 7 ottobre. Le donne sono state accolte dal personale dell’Unità Operativa Complessa di Utin e Neonatologia diretta da Vincenzo Di Benedetto,e dalle mamme-artigiane dell’associazione «Mani di Mamma», con a capo la referente Mariella Fornello, che hanno donato manufatti di lana confezionati per i piccoli degenti.

