Pedara, con la moto si schianta contro un palo: morto il titolare di un B&B

Ancora sangue sulle strade della Sicilia. A perdere la vita un uomo di 52 anni: si chiamava Alfio Presti.

L’incidente si è registrato a Pedara, nella tarda serata di venerdì lungo via delle Ginestre, nella periferia sud della cittadina etnea. La dinamica del sinistro non è ancora del tutto chiara e sono al lavoro gli agenti della polizia municipale che hanno avviato le indagini per ricostruire il fatto. Da quanto accertato l’uomo, in sella alla sua moto Benelli 250, si è schiantato contro un palo della pubblica illuminazione. A quanto pare, indossava il casco protettivo.

Viveva a poche centinaia di metri da dove è avvenuto l’incidente ed è morto sul colpo. Nulla hanno potuto fare i sanitari del 118 intervenuti sul posto con un’ambulanza: si sono rilevati inutili i tentativi di rianimarlo. L’uomo viveva assieme al figlio ventenne nel B&B di sua proprietà.

Potrebbe essere uscito di strada da solo, senza il coinvolgimento di altri veicoli: le indagini sono in corso.

