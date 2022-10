Adrano, fuori strada con la minicar: muore un 15enne, ferita la sorella di 17 anni

Un tragico incidente stradale ad Adrano in cui ha perso la vita un ragazzino di 15 anni. La minicar su cui viaggiava con la sorella, che era alla guida, si è ribaltata ed è finita contro un muro.

L'incidente è avvenuto lungo la Strada Provinciale 122, la strada che conduce al ponte dei Saraceni, il giovane è rimasto ucciso sul colpo, non è in pericolo di vita la sorella, trasportata all'ospedale San Marco di Catania.

Non si esclude che la ragazza abbia perso il controllo del mezzo per evitare un gatto sulla strada e chi infatti è stato trovato morto sul luogo del terribile impatto. La salma della giovane vittima è stata posta sotto sequestro e trasporta al San Marco di Catania a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sigilli al mezzo coinvolto, come sempre nei casi in cui avvengano incidenti mortali.

Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118, la polizia si Stato, i vigili del fuoco e la polizia municipale che ha effettuato i rilievi

