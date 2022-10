In due rapinano una farmacia ad Aci Catena, incastrati dalle telecamere

Due 45enni, uno dei quali agli arresti domiciliari per droga, sono stati arrestati dai carabinieri perché ritenuti gli autori di una rapina compiuta il 26 luglio scorso ai danni di una farmacia di Aci catena (Catania). La misura cautelare della custodia in carcere per rapina aggravata in concorso, eseguita dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Acireale (CT) è stata richiesta ed ottenuta dalla Procura della Repubblica di Catania nei loro confronti dal Gip del Tribunale etneo.

Il provvedimento, seppur in uno stato del procedimento nel quale non è ancora intervenuto il contraddittorio tra le parti, al termine di indagini dei militari che si sono avvalsi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza installate all’interno dell’esercizio commerciale. I malviventi, indossando camici bianchi e con il volto coperto da passamontagna, hanno fatto irruzione all’interno della farmacia, minacciando con una pistola clienti ed impiegati. Questi ultimi furono costretti a consegnare circa 1.000 euro contenuti in cassa.

I rapinatori, fuggiti a bordo di uno scooter, hanno poi raggiunto una strada di campagna distante circa 500 metri, dove si sono disfatti del vestiario usato per camuffarsi, gettandolo in una discarica a cielo aperto nella stessa strada. I militari sono anche riusciti a monitorare le varie vie di fuga che i malviventi avrebbero potuto utilizzare, individuando un’altra telecamera che li ha immortalati mentre si stavano cambiando d’abito.

