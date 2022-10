Il canadair caduto sull'Etna, ricerche sospese per il buio: il cordoglio di Regione e sindacati

Il luogo dello schianto fotografato da un elicottero dei vigili del fuoco, 27 ottobre 2022. Un Canadair è precipitato dopo essersi schiantato alle pendici dell'Etna, nella zona di Linguaglossa, dove era in azione per contribuire allo spegnimento di un vasto incendio. Non si hanno al momento notizie sull'equipaggio e sulle cause dell'incidente. Sul posto sono presenti soccorritori, carabinieri e personale del 118.ANSA/VIGILI DEL FUOCO+++ ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING +++